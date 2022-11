Staatskas flink gespekt: flitspalen Europabaan flitsen in vier maanden tijd 4859 boetes bij elkaar

Automobilisten in Woerden die te hard rijden of door rood licht, hebben de staatskas de afgelopen maanden flink gespekt. De twee camera’s op de Europabaan flitsten opgeteld 4859 keer tussen 1 mei en 31 augustus.

Dat blijkt uit cijfers van het CJIB die deze week openbaar zijn gemaakt. Woerden staat daarmee op de vierde plek in de provincie Utrecht. De cijfers betreffen alleen de vaste digitale camera’s.

De meeste boetes, 4412, zijn uitgedeeld voor te hard rijden over de kruising met de Wulverhorstbaan/Noordzee. Het komt neer op ongeveer vijftig bekeuringen per dag. Hoeveel de automobilisten hier hebben moeten betalen is niet duidelijk. De hoogte van de boete hangt af van de snelheid. De maximumsnelheid op de Europabaan is 50 km per uur. In de meeste gevallen gaat het om het verkeer dat komt uit de richting van de A12.

Nog eens 447 automobilisten (5 per dag) kregen een boete via het CJIB in Leeuwarden van 250 euro voor het rijden door rood licht.

Gestegen

Uit de cijfers van het CJIB wordt duidelijk dat het aantal snelheidsboetes met 100 is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal roodlichtboetes steeg sterker: van 160 in mei tot en met augustus vorig jaar tot 447 nu.

Op de N201 bij de kruising met de Veenweg in Mijdrecht was het ook raak, zij het niet met het soort cijfers als in Woerden. In Mijdrecht zijn tussen 1 mei en 31 augustus 625 automobilisten digitaal op de bon geslingerd voor te hard rijden en 85 voor het negeren van het rode licht. Dat zijn er beduidend meer dan langs dezelfde weg in Vinkeveen. Daar reden 44 automobilisten te hard en kregen er 77 een boete voor het door rood rijden.

De provincie Utrecht staat met opgeteld 85.665 snelheids- en roodlichtboetes op de vijfde plek van heel Nederland. De eerste plaats is voor Zuid-Holland met 446.856 boetes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.