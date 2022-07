Stad en dorpen van Woerden kunnen eind volgend jaar van internet via glasvezel genieten

In Woerden zijn die glasvezelbedrijven aan de slag gegaan de afgelopen jaren. In januari 2022 is de eerste partij, Delta Fiber, begonnen met de aanleg in Harmelen en op de bedrijventerreinen. Inmiddels is in Harmelen 95 procent van de graafwerkzaamheden klaar. Voordat iedere abonnee gebruik kan maken van het netwerk zal het december van dit jaar zijn. In Kamerik en Zegveld verzorgt Glasdraad de aanleg. De verwachte afronding is daar voorzien in mei 2023.