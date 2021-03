Stadje in de ban van mysterieuze gekke verkeersborden: ‘Maak oogcontact met pindarotsje’

op de lijst Met 50Plus wil Liane den Haan strengere straffen bij geweld tegen ouderen

11:20 Wandelen met de hond, koken en motorrijden. Dat doet Liane den Haan graag als ze niet met politiek bezig is. Den Haan (53) is geboren en getogen in Woerden. Ze is alleenstaand en heeft drie kinderen (21, 19, en 18 jaar oud). Voor 50Plus is Den Haan lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.