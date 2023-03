Stadsmuseum Woerden vanaf maandag tien weken lang dicht

indebuurt.nl 'Aan aaien doen we niet': Chanphen geeft traditione­le Thaise massages

Ver reizen is niet nodig als je in Woerden woont. Van Indonesische toko tot Chinese acupunctuur. Het is er allemaal. Voor een uitstapje naar Thailand togen wij naar de Boerendijk. Daar legt Chanphen Bocxe van massagesalon Phoom Poen je in de Thaise watten. En die watten zijn soms best hard, merkten wij.