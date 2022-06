Steeds meer gebieden in Groene Hart afgesloten voor motorrijders: ‘Het loopt hier soms de spuigaten uit’

Dit is waarom De Meije straks in de weekenden dicht is voor motorrij­ders

Motorrijders moeten vanaf half april in de weekeinden zorgvuldig om De Meije heen rijden. De smalle polderweg tussen Bodegraven en Zegveld is dan voor hen taboe. Gemeenten willen bekijken of het verbod werkt en de rust terugkeert.

8 april