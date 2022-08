Storingen en vernielingen: de zakpaal bij ‘s-Gravensloot blijft maar kapot gaan

Oorzaak nu is, zegt de gemeente, een verzakking van de eind vorig jaar geplaatste fundering . Daardoor kan water uit de sloten links en rechts van de weg in het systeem van de zakpaal zelf komen. Het systeem maakt sluiting en valt uit. Er moet een nieuwe fundering worden aangebracht, maar dat duurt nog wel even. Nu de scholen binnenkort beginnen (basisonderwijs komende week, voortgezet onderwijs een week later), wordt de zakpaal nog deze week provisorisch gerepareerd, zodat deze belangrijke schoolroute van en naar Harmelen veilig blijft voor fietsende kinderen.

Tijdelijke reparatie

Sinds de plaatsing vijf jaar geleden is er veel mis met de twee zakpalen die naast elkaar staan en in de spits onder andere sluipverkeer als er een file is op de A12 moeten voorkomen. Of er was een storing in het systeem waardoor ze omhoog kwamen terwijl een auto passeerde, of de kast in de berm die het bedieningssysteem herbergt, bleek vernield.