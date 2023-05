Straat net dicht, moeten alle stenen er wéér uit: wegen in dezelfde wijk achter elkaar op de schop

column Marieke: ‘De tentoon­stel­ling over 25 jaar Leidsche Rijn is een prachtige reis door de tijd’

Diverse social media wijzen mij elke dag weer op het feit dat het alweer zoveel jaar geleden is, dat mijn dochter (15) met opblaasbandjes en een hysterische zonnebril op haar neus in een Italiaans bubbelbad zat te stralen of dat ik zó’n mooie bloem zag, dat ik die met de hele wereld deelde. Alsof mensen zelf nooit bloemen zien. De laatste categorie kreeg de afgelopen twee jaar de overhand: best wel een overgang.