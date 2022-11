Strenger evenementenbeleid in Woerden na overlast: meerdaagse evenementen niet meer toegestaan

Finn (12) wil dat mensen met én zonder handicap samen kunnen sporten: ‘Een keer niet de uitzonde­ring’

De 12-jarige Finn van der Does zit al zijn hele leven in een rolstoel. Hij kan daarmee een hele hoop, maar toch zorgt het af en toe voor wat ongemak. Om andere kinderen ook eens te laten voelen hoe het is om in een rolstoel te zitten, organiseerde Finn vorig jaar een rolstoelbasketbaltoernooi. Dat oogstte veel lof. Hij ontving een jeugdlintje en is in de race voor een nationale prijs.

5 november