Stroomstoring door brand in transformatorhuisje: gemeente Woerden onbereikbaar en priklocatie hele dag dicht

Het gemeentehuis van Woerden is woensdagmorgen getroffen door een stroomstoring. De telefoon werkt niet en afspraken bij burgerzaken zijn voor de rest van de dag opgeschort. Ook de vaccinatielocatie in Woerden blijft woensdag dicht.

De oorzaak is een brand in een transformatorhuisje. De gemeente verwacht dat het opnieuw opstarten van alle systemen de hele dag duurt. ‘Ook het systeem waarin staat wie er een afspraak heeft werkt niet. We kunnen mensen dus voorlopig niet persoonlijk afbellen’, meldt de gemeente op Twitter.

In noodgevallen is de gemeente te bereiken via gemeentehuis@woerden.nl of via Whats app (06-20094913).

Omdat de ambtenaren in Woerden werken, heeft de gemeente Oudewater ook last van de storing. De gemeente is in noodgevallen bereikbaar via stadskantoor@oudewater.nl of via Whats app (06-20094913).

Priklocatie

De stroomstoring treft ook de vaccinatielocatie in Woerden. Die blijft woensdag dicht. Mensen die zich willen laten prikken worden door de GGD verwezen naar de locaties in Utrecht, Mijdrecht, Gouda en Alphen.

Netbeheerder Stedin verwacht dat de storing, die rond 10.20 uur begon, tussen 12.30 en 13.30 uur is opgelost.

