Syntus Utrecht halveert dienstregeling op groot aantal lijnen

Grote ergernis over uitvallen buslijnen: ‘Schrap in weekend en buiten spits elk uur een rit’

Er vallen veel te vaak busritten uit op de lijnen 107 naar Gouda/Utrecht en 123 naar Woerden. Dat vindt de ChristenUnie-SGP in Oudewater. De fractie komt met een noodoplossing: laat tijdelijk in het weekend en buiten de spits een bus per uur minder rijden.

19 juni