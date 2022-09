Syrische supermarkt geopend in Woerden

Droom

“Wij wonen in Bodegraven, maar mijn ouders komen altijd graag in Woerden. Als ze ergens een winkel konden openen, dan zou dat in Woerden zijn. We komen oorspronkelijk uit Syrië, maar we hebben een aantal jaar in Turkije gewoond. Daar hadden we ook een eigen winkel. Het was een droom voor ons om een nieuwe winkel in Nederland te openen. En dat is nu werkelijkheid!”