Tarik O. (19) die volgens OM opzettelijk Sebastiaan (42) doodreed heeft spijt: ‘Hoe moeten kinderen zonder hun vader?’

De 19-jarige Woerdense Tarik O., die ervan wordt verdacht dat hij in november vorig jaar in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan opzettelijk heeft doodgereden, blijft voorlopig vastzitten. De verdachte, die in tegenstelling tot de vorige keer nu wel aanwezig was tijdens de zitting, zei spijt te hebben: ,,Hoe moeten de kinderen het doen zonder hun vader?”

Dat bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting in de Utrechtse rechtbank. O. wordt doodslag verweten door het Openbaar Ministerie (OM). Als dat niet bewezen kan worden, dan is volgens de officier sprake geweest van zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Volgens het OM reed de pakketbezorger 24 november vorig jaar vanuit stilstand met verhoogde snelheid tegen het slachtoffer aan en meerdere keren over hem heen, omdat die een foto van zijn kenteken wilde maken. Even daarvoor had Sebastiaan, die met zijn echtgenote zijn hondje aan het uitlaten was in de wijk Ververs, de verdachte aangesproken op zijn rijgedrag.

O. reed vervolgens meters door met Sebastiaan op zijn bestelwagen. Daarna stopte hij waardoor de Wijchenaar, vader van twee tieners, op de grond viel. Hierna zette de pakketbezorger, aldus het OM, zijn busje in zijn achteruit om nog een keer over het slachtoffer heen te kunnen rijden. De vrouw van het slachtoffer was getuige van het drama.

Het onderzoek in de strafzaak tegen de Woerdenaar is zo goed als afgerond. Zijn advocaat verzocht eerder om acht getuigen nogmaals te verhoren. Dat is inmiddels gebeurd. De verdachte verblijft op dit moment in de gevangenis en niet meer, zoals eerder, in een instelling in Sassenheim. Daar werd hij psychisch onderzocht.

De nabestaanden van Sebastiaan, onder wie zijn vrouw en kinderen, waren maandag aanwezig tijdens de voorbereidende rechtszaak. Vanwege de coronamaatregelen moest een deel van zijn familie de zitting in een andere zaal via een videoverbinding volgen.

Ook de ouders van de verdachte waren naar de rechtbank gekomen. Daar bood O. zijn excuses aan. ,,Ik vind het heel spijtig wat er gebeurd is”, zei de Woerdenaar. ,,Ik zit constant met gedachten bij de familie en vrienden. Met alle feestdagen voornamelijk die voorbij zijn gekomen. Hoe moeten de kinderen het doen zonder hun vader?”

De toen 18-jarige Woerdenaar vluchtte, maar later op de avond reed de politie hem klem bij Beuningen en werd hij gearresteerd. De dood van de Wijchenaar dompelde het dorp in diepe rouw. Vrienden organiseerden onder meer een stille tocht.

Formeel zou de rechtszaak tegen O. bij de rechtbank in Gelderland dienen, omdat het dodelijke ongeval zich in Wijchen afspeelde. De rechtbank Gelderland heeft de zaak overgedragen aan de collega’s van Midden-Nederland. Reden is dat een familielid van de verdachte bij de rechtbank in Gelderland werkt. Die wil elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de Woerdenaar staat gepland op 19 juli.

