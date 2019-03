Te vroeg voor steun in stemhok voor mensen met verstandelijke beperking

Molkenboer heeft onlangs nog bezoek gehad van een vertegenwoordiger van de minister. Die meldde hem dat minister Kajsa Ollongren wil gaan experimenteren met hulp in het stemhokje bij gemeenten die gaan herindelen. Een eerste en goede stap, wat Molkenboer betreft. ,,Er zit wat schot in'', zegt hij positief. De verwachting is dat de Kieswet pas bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, over drie jaar, zo is aangepast, dat mensen met een verstandelijke handicap met hulp van een begeleider of voorzitter van het stemlokaal hun stem kunnen uitbrengen. Nu mag dat nog niet, de provinciale verkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen komen daarvoor nog te vroeg.