Tegenslag op tegenslag bij renovatie: deze ‘pechweg’ is al 1,5 jaar dicht

Zelden is er in de gemeente De Ronde Venen zoveel pech geweest als met de renovatie van de Hoofdweg bij Waverveen. Niet alleen de weg moest opnieuw geasfalteerd, ook is er een fietspad langs gelegd en is het waterleidingnet vernieuwd. De ‘pechweg’ is al anderhalf jaar afgesloten.