Tegenstanders vrezen 240 meter hoge windmolens: ‘Karakter Groene Hart verdwijnt dan voor eeuwig’

VERKIEZINGEN 2023 Tegen windmolens in je buurt? Anco waarschuwt voor ingrijpen provincies: ‘Denk goed na op wie je stemt’

Anco Goldhoorn is tegen windturbines op land. De inwoner van Vinkeveen heeft de strijd aangebonden met provincies, die gemeenten willen dwingen deze te plaatsen. Utrecht is niet de enige die dreigt in te grijpen, waarschuwt Goldhoorn. Zijn advies: ,,Denk goed na voor u 15 maart uw stem uitbrengt.”