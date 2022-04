Tegenstanders windmolens Harmelen voelen zich in steek gelaten: ’Als dit geen kiezersbedrog is, wat dan wel?’

De bewoners van Reijerscop en Harmelen voelen zich in de steek gelaten door Lijst van der Does. Deze partij beloofde tijdens haar verkiezingscampagne dat er geen windturbines zouden komen in Woerden. Nu de fractie gaat deelnemen in een nieuwe coalitie, blijkt deze belofte weinig meer waard. ,,Als dit geen kiezersbedrog is, wat dan wel?”