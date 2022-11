Teleurstelling voor winkeliers: eerste uur gratis parkeren komt níet terug

Het eerste uur gratis parkeren in de binnenstad van Woerden komt niet terug. Financieel kan het uit, probeerde Woerden&Democratie nog. Ook Inwonersbelangen pleitte hiervoor, maar een meerderheid van de raad was het daar niet mee eens.

Niet alleen het geld is er, de wens voor het gratis uurtje wordt ook flink bepleit door ruim zeventig ondernemers in de binnenstad, zegt raadslid Malik Arbaj (Woerden&Democratie). Het is een nieuwe poging. In september werd een idee voor gratis parkeren nog weggestemd in de raad, omdat de gemeente er geld op moest toeleggen.

,,We moeten bekijken wat we met het variëren van tarieven kunnen bereiken”, reageerde wethouder Vierstra tijdens de gemeenteraad donderdagavond. ,,Dat wordt in overleg met binnenstadondernemers besproken.” 17 van de 31 gemeenteraadsleden voelen er niet voor om het eerste uur gratis parkeren weer in te voeren.

Kost niets

Arbaj heeft berekend dat het de gemeente per saldo niets kost. Het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages zou Woerden volgend jaar 240.000 euro kosten. ,,De gemeentebegroting laat op het onderdeel parkeerbelasting een positief saldo zien van 251.000 euro.’’

Vierstra bestrijdt dat er geld over zou blijven. ,,Er is afgelopen jaar weinig onderhoud gepleegd waardoor er een overschot ontstond, maar op de lange termijn is het kostendekkend. Ik ga niet positief adviseren over het eerste uur gratis. Laten we eerst gesprekken met ondernemers afwachten.”

Een jaar lang het parkeren in het centrum het eerste uur gratis maken, geeft lucht voor overleg tussen de gemeente en ondernemersvereniging Stadshart om alternatieven te zoeken voor de toekomst. Stadshart voelde wel wat voor meer promotie van de binnenstad, waarvoor de gemeente dan die 240.000 euro op tafel zou moeten leggen.

Enquête

Onder de winkeliers is de wens voor het gratis parkeren zeer groot. Woerden&Democratie heeft een mini-enquête gehouden waaraan tachtig ondernemers hebben deelgenomen. Ruim negentig procent zegt daarin het onbegrijpelijk te vinden dat het gratis parkeren is afgeschaft. En bijna iedereen wil dat het uurtje gratis parkeren in de garages op het Defensie-eiland en Castellum terugkeert.

LijstvanderDoes suggereerde in de gemeenteraad nog om te kijken naar een ander tarief voor parkeergarages: ,,Het is zinnig om te kijken naar het gratis maken van het tweede uur”, voegt fractievoorzitter Lenie van Leeuwen toe.

Naar aanleiding van ellende rond de invoering van het betaald parkeren in het centrum van Woerden, besloot de gemeenteraad eind vorig jaar het eerste uur parkeren in de twee parkeergarages (Castellum en Defensie-eiland) tijdelijk gratis te maken.

De proef ging 15 november vorig jaar in en is sindsdien meerdere keren verlengd. De pilot was bedoeld om wat terug te doen voor de winkeliers, die zwaar werden getroffen door de coronalockdown en het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente. Ook zou daarmee het parkeren in de garages worden gepromoot, want bij parkeren op straat zou wel gewoon betaald moeten worden.

Blij

De winkeliers waren blij en merkten dat de geste van de gemeente wel enig effect had. De klanten die afhaakten vanwege de invoering van het betaald parkeren, kwamen deels weer terug. De bezoekersaantallen in de parkeergarage kwamen terug op het niveau van 2019. Volgens de gemeente kon niet hard worden gemaakt dat de stijging echt het gevolg was van het gratis eerste uur parkeren.

De ondernemers betreurden het dan ook dat de proef wordt beëindigd, maar leggen zich er wel bij neer, aldus voorzitter Mathijs van Tuijl van Stadshart Woerden eerder dit jaar.

