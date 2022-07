Tennis alleen een sport voor de rijken? Bij deze club kunnen ook arme kinderen een balletje slaan

‘Terrormier’ rukt op; dit moet je wel (en niet) doen om een plaag van deze bijtende gravers te bestrijden

Het mediterraan draaigatje - je weet wel, de terrormier - rukt op. Deze ondergrondse graver zorgt voor verzakkende tuinen, maar voelen zich ook in grote groepen op hun gemak in je bed. En het ergste: ze bijten! Gemeenten zetten meer en meer geld in om het insect tegen te gaan. Om erger te voorkomen.

11:41