Terwijl overvaller mes tegen keel van PostNL-bezorger houdt, plunderen anderen zijn bus vol Apple-spullen

Woerden was afgelopen week in de ban van de soap van de Hoornaar. De Europese Hoornaar welteverstaan. Dat schijnt uit te maken want er is ook een Aziatische versie. De Groenendaal was het toneel van een insectenopstand. Een nest van scherpschutters had zich genesteld in een boom langs dit smalle fiets- en wandelpad.