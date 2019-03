‘The Hills Angels’ beklimmen Alpe d'Huez voor het goede doel

Onder de teamnaam 'The Hills Angels' hebben de Woerdense vriendinnen zich ingeschreven en al het nodige sponsorgeld binnengehaald. Tesser: ,,We kunnen nu niet meer terug!”



Behalve vrienden, familie, collega's en andere bekenden om een donatie vragen, organiseerden de vier ook twee evenementen om geld op te halen. Zaterdag 30 maart is het eerste evenement: een discoparty voor kinderen bij café Victoria. ,,Ze kunnen een middagje dansen, geschminkt worden en meedoen aan een loterij en een wedstrijd limbodansen", vertelt Tesser.



De week daarop verzorgen de dames een sing-a-long bij café De Pompier. ,,Een soort karaoke waarbij iedereen mag zingen en er tegen betaling verzoeknummers aangevraagd kunnen worden", legt Hoogendijk uit.



Met de twee evenementen hopen de vier toch wel een paar honderd euro binnen te halen. ,,We hebben nu ruim 7.000 euro binnen, maar ons streefbedrag is 10.000 euro, dus we zouden heel blij zijn als we dat halen met deze evenementen", zegt Tesser.



Termaat benadrukt dat de vier zich verder moeten concentreren op het trainen. ,,Want dat kost best veel tijd en energie naast werk en kinderen." Naast de zondagse fietstochtjes trainen de vriendinnen afzonderlijk van elkaar. ,,Door het slechte weer tot nu toe, vooral thuis met de fietstrainer", legt Pessel uit. Termaat: ,,Daarbij kun je de beklimming precies nabootsen. Ik ben de Alpe d'Huez inmiddels al anderhalve keer op geweest."