Theaterdirecteur neemt na zeven jaar afscheid: ‘Er zit goede energie in Woerden’

Monument voor stilgebo­ren kinderen op begraaf­plaats Kamerik: ‘Kerkhof is compleet’

12:23 Sinds de renovatie ziet de oude begraafplaats in Kamerik er weer netjes uit. Toch ontbrak er nog iets: een plek voor stilgeboren kinderen. Dankzij de inzet van een aantal parochianen is dat er nu gekomen. Eergisteren is het monument geplaatst en gisteren werd het ingezegend. ,,Nu is het hier echt af.’’