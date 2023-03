Tieners slachtoffer van gewelddadige straatroof in Woerden

Hennepkwe­ke­rij, huiselijk geweld, omkoping: Groene Hart tipt vaker anoniem over misdaad

Inwoners van het Groene Hart grepen vorig jaar vaker naar de telefoon met anonieme tips over misdaad in hun buurt. In 2022 kwamen 208 meldingen binnen, tegen 134 het jaar daarvoor. Met name over drugs.