Tieners urenlang opgesloten in garagebox, moeder doet hilarisch live-verslag op Twitter

,,Wat een toestand”, vertelt moeder Hester Zitvast (what’s in a name?) op maandagochtend. Haar ruim 15.000 volgers op Twitter konden gisteravond meegenieten met de avonturen van dochter Floortje in de garagebox. ,,Iedereen had dit avontuur blijkbaar even nodig, want niemand maakt nog wat mee. Lekker luchtig, er ging niemand dood. Eventjes geen corona.”