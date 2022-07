Tijdens deze fietstocht door het Land van Herman de Man beland je in zijn beroemde boek ‘Het Wassende Water’

op de fietsHet Wassende Water is misschien wel het bekendste boek dat Herman de Man (1898-1946) heeft geschreven. Dat hij geboren is in het Groene Hart - in Woerden om precies te zijn - is misschien niet bij het grote publiek bekend. De dorpen, dijken, boerderijen en polders spelen een grote rol in zijn werk. Wij volgden zijn spoor tijdens een mooie fietsroute.