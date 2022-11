Tijgermug moet keihard aangepakt worden bij autobandenbedrijf, eist platform

De wijkagent Afhaalres­tau­rant geterrori­seerd door groep jongeren: huisbezoek van wijkagent doet wonderen

Overlastgevende jongeren, winkeldiefstal of huiselijk geweld; het werk van de wijkagent is elke dag anders. In deze rubriek wekelijks een waargebeurd verhaal van een wijkagent uit het Groene Hart, opgetekend door Janet de Vos.

21 november