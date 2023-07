Tijgermug zoemen weer rond, maar inwoners zijn niet bang voor ziektes: ‘Goed voor de biodiversiteit’

Strijd om FC Utrecht-goalgetter Douvikas barst nu serieus los

De strijd om Tasos Douvikas is nu serieus losgebarsten. Verschillende buitenlandse clubs hebben concrete biedingen gedaan op de FC Utrecht-spits, die afgelopen seizoen gedeeld eredivisie-topscorer was. Intussen doen ze in Galgenwaard alles om een andere aanvaller, Bas Dost, nog een jaar aan zich te binden.