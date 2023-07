Tijgermug zoemt weer rond, maar inwoners zijn niet bang voor ziektes: ‘Goed voor de biodiversiteit’

Weer tijgermuggen actief? De buurt rond het bandenbedrijf Kargro in Montfoort kijkt er niet vreemd van op. ,,We zijn eraan gewend”, zegt een buurtgenoot. In het oude stadje zelf reageren Montfoorters gelaten en zijn ze niet bevreesd. ,,Goed voor de biodiversiteit toch’’, klink het met een knipoog.