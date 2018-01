Tip van pakketbezorger nekt oplichter in Montfoort

De politie meldt vandaag op Facebook dat de pakketbezorger afgelopen vrijdag twee pakketten moest afleveren in de Hannie Schaftstraat in Montfoort. De ontvanger wilde dat deze paketten precies om 17.00 uur werden afgeleverd. De pakketbezorger wist dat de bedrijven, die de pakketten leverden, de laatste tijd regelmatig slachtoffer zijn geweest van fraude. Ook bleek dat de ontvanger helemaal niet in Montfoort woonde. De pakketbezorger vertrouwde het niet en tipte de politie.