Toch nog hoop op brede samenwerking nieuwe raad Oudewater

Hoewel VVD, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP een meerderheid hebben in de nieuwe gemeenteraad van Oudewater, hopen de drie partijen toch op een raadsbrede samenwerking. De coalitievorming gaat via twee lijnen, zegt VVD-fractievoorzitter Gijs Hoogenboom.

Er komen twee (in)formateurs. De een bekijkt of de doorstart van de coalitie van zijn partij met de Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP mogelijk is. De ander onderzoekt of op vooraf te bepalen onderwerpen een samenwerking met ook het CDA en Progressief Oudewater haalbaar is.

Het CDA is in stemmenaantal de grootste partij en was als eerste aan zet voor coalitiebesprekingen. Dat vlotte volgens René van den Hoogen (Onafhankelijken) niet erg, zei hij woensdagavond in de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad in het stadhuis van Oudewater. De oude coalitiepartijen hebben daarom het heft in handen genomen. ,,Alle informateurs raakten bezet. Wij willen het proces versnellen.’’

Ook de ‘vruchtbare samenwerking’ tussen de drie partijen de afgelopen vier jaar heeft een rol gespeeld het samen opnieuw te proberen, aldus Vincent Bos, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP.

Behoorlijk teleurgesteld

CDA-fractievoorzitter Leendert Oosterom zei in de raad in zijn terugblik over de besprekingen kort na de verkiezingen ‘behoorlijk teleurgesteld te zijn in de houding van de coalitiepartijen. ,,Wij vinden dat we niet de kans hebben gekregen.’’ Dat het traag ging, kon volgens hem niet het CDA worden verweten. De eerste informateur die was aangezocht, een naam noemde hij niet, haakte af en een tweede viel niet in goede aarde bij de VVD.

Wanneer de informateurs hun werk afgerond moeten hebben en er een nieuw college van b en w kan aantrekken, is niet bekend. VVD, Onafhankelijken en ChristenUnie-SP hebben eerder gezegd dat ze er ‘op korte termijn’ uit willen zijn.