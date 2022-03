Toch onderzoek naar ‘vierkante rotonde’ als alternatief voor de busbaan in Woerden

Er komt toch een onderzoek naar een ‘vierkante rotonde’ als alternatief voor de busbaan over de Stationsweg in Woerden. Na een gesprek met bewoners van de Stationsweg zegt de gemeente hun idee over de afwikkeling van het busverkeer serieus te willen bekijken.