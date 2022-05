Toen Elly (1946-2022) ziek werd, berustte ze zich in haar lot: ‘Ze vond dat ze een mooi leven had gehad’

Elly groeide op in de Betuwe; in het plaatjes Zoelen in de buurt van Tiel. Ze werkte op kantoor bij jamfabriek Flipje toen Teunis haar ontmoette. Teunis: ,,Ik zat op de kweekschool in Utrecht en werkte in de grote vakanties bij Flipje. Toen ik daar voor het derde jaar werkte, vonden ze dat ik het bedrijf zo goed kende, dat ze mij wel op kantoor konden gebruiken. Zo heb ik haar leren kennen.’’ Toen Teunis was geslaagd en onderwijzer op de Prins Bernhardschool in Woerden werd, trouwden ze in 1967.