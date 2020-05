Toevallige helden Alfons en Dirk Jan redden vrouw van verdrinkingsnood: ‘Engeltje op haar schouder’

Een vrouw van in de 80 had vrijdagmiddag alle geluk van de wereld nadat ze in Papekop, bij Woerden, met haar 45 km auto in het water belandde. Dankzij een heldhaftige actie van de toevallig aanwezige Alfons van Dam (33) en Dirk Jan van der Hee (31) leeft ze nog. ,,Ze had een engeltje op haar schouders.”