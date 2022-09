Topdrukte bij voedselbanken: ‘Wij horen dat mensen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen’

Steeds meer mensen hebben moeite om hun boodschappen te betalen, zien de voedselbanken in de regio Utrecht. ,,Het recordaantal mensen van vorig jaar is dit jaar al ver overtroffen”, zegt een bestuurslid van de Woerdense Voedselbank.

Wat wij horen van nieuwe mensen die een beroep op ons doen, zegt Elias Bom, bestuurslid van de Woerdense Voedselbank, is dat zij moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. ,,De hoge energieprijzen en de gestegen prijzen in de supermarkt zijn daar de oorzaak van.”

Het betekent dat in deze zomer zich veel mensen bij de voedselbank hebben gemeld. Normaal gesproken, stelt Bom vast, is er in de zomermaanden altijd een dip in het aantal mensen dat een pakket komt halen. Die seizoensgebonden dip is dit jaar voor het eerst omgeslagen in een zomerpiek.

Op dit moment maken ongeveer 460 mensen uit Woerden gebruik van de diensten van de voedselbank. Vorig jaar waren dat er zeker honderd minder. ,,En vorig jaar gold al als een recordjaar wat betreft het aantal aanmeldingen. We hebben nog nooit zoveel mensen geholpen als dit jaar”, zegt Bom.

Bom is er niet bang voor om straks ‘nee’ te moeten verkopen aan mensen die voor een pakket langskomen. ,,Dat zal ons zeker niet gebeuren. Voorlopig hebben wij genoeg verse producten omdat het oogsttijd is. Hoe het in de wintermaanden gaat, blijft de vraag. Wij bereiden ons daar op voor en zorgen ervoor dat de voorraad conserven en andere levensmiddelen op peil blijft.”

Ouderen

De situatie bij veel andere voedselbanken in de provincie is vergelijkbaar met Woerden. Uit cijfers van de voedselbank in Utrecht blijkt dat hier in de afgelopen maand twaalf procent meer pakketten werden opgehaald. ,,Dat is behoorlijk en hakt erin”, zegt coördinator Jan Zwarts. Hij ziet vooral een toename van alleenstaande ouderen die van energiecontract moesten wisselen en oude deelnemers die uitstroomden en nu toch weer opnieuw een aanvraag indienen.

,,We proberen geen hoofdpijn te krijgen, maar we houden rekening met een doemscenario”, zegt Zwarts. ,,Want er zijn niet alleen meer aanvragen, er zijn óók minder voedingsmiddelen. Supermarkten worden steeds inventiever in het tóch verkopen van artikelen die alleen die dag nog houdbaar zijn. Brood, bijvoorbeeld. Normaal zouden wij dat krijgen, nu niet of minder.”

Daarom organiseren ze zelf inzamelingen, maar ook daar komt minder bij binnen dan voorheen. ,,Je merkt dat het voor de gulle gever ook duurder is geworden, daarom schenken ze minder.” Waar de voedselbank normaliter probeert voedselverspilling tegen te gaan, koopt ze nu zelfs zelf spullen in.

Wachtlijsten

Mocht het richting de winter helemaal verkeerd lopen, dan denkt Zwarts aan wachtlijsten. ,,Maar dat is zéér tegen onze zin in.” Anders moeten ze óf ‘heel inventief’ worden óf het huidige bestand minder producten geven. ,,Dat zijn op dit moment de zorgen die we hebben.”

De koepelorganisatie Voedselbanken Nederland zegt dat het aantal mensen dat een pakket komt halen de afgelopen maanden met zo’n tien procent is gestegen. De verwachting is dat die stijging verder doorzet. De organisatie zegt dat op dit moment zo’n honderdduizend mensen elke week van de voedselbank gebruikmaken.

Voedselbank De Ronde Venen helpt ongeveer negentig mensen. ,,Dat aantal is tot nu toe dit jaar behoorlijk stabiel gebleven. Maar wij weten natuurlijk niet hoe het deze winter gaat lopen. Wij hebben in ieder geval voldoende voorraad om een eventuele stijging van het aantal aanvragen goed aan te kunnen”, zegt een woordvoerder van deze voedselbank.

