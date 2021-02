Topkoks koken voor eenzame ouderen: ‘Een fijn gesprek, een vrolijke noot en een heerlijke maaltijd’

Van Vliet begon in 1879 als hoefsmid, nu is de autodealer een grote speler in het Groene Hart

7:04 Van Vliet Autogroep krijgt met de overname van drie regionale Peugeot/Citroën-vestigingen een nog steviger positie in het Groene Hart. ,,Het past in onze visie om niet als een raket te groeien maar gedegen en stabiel’’, vertelt directeur Arjan van Vliet. Een visie die sinds 1879 in combinatie met zorgvuldig ondernemerschap de rode draad van het bedrijf vormt.