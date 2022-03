Topper! Eliahna (10) is mantelzorger voor haar autistische zusje: ‘Als zij huilt geef ik haar een knuffel’

Proef met eerste uur gratis parkeren in Woerden weer verlengd

Het hing al in de lucht, maar is nu definitief. Het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in de Woerdense binnenstad wordt verlengd tot 1 mei. Voorzitter Richard Stouthart van Stadshart Woerden is verrast. ,,Ik hoorde het pas zondagavond.”

28 maart