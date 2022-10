Torenhoge energieprijzen, feestverlichting gaat alleen ’s avonds aan: ‘Het scheelt dat lampjes niet dag en nacht branden’

Om energie te besparen zal de feestverlichting in het centrum van Woerden niet zoals in de voorgaande jaren dag en nacht branden. De lichtjes gaan pas aan wanneer het donker wordt en rond 22.00 uur weer uit.

Dat is tenminste de wens van de winkeliers. Hetzelfde geldt voor de lampjes in de grote kerstboom op het Kerkplein. Stadshart Woerden bekijkt of het technisch haalbaar is om de lichtjes, die de binnenstad rond de komende feestdagen sfeervol moeten maken, op een bepaalde tijd automatisch uit te schakelen.

,,De stroom die we gebruiken komt uit de elektriciteitskastjes die her en der in het centrum staan. We bekijken of we daar een timer op kunnen zetten, zodat de sfeerverlichting pas om 17.00 uur aangaat als het donker wordt. Als de de lichtjes dan automatisch rond 22.00 uur weer uitgaan, zou dat perfect zijn”, vertelt Marleen Strien van Stadshart Woerden.

Deur-dicht-actie

Zij wijst erop dat in de afgelopen jaren de sfeerverlichting in Woerden is voorzien van energiezuinig ledlampen. Deze omzetting scheelt jaarlijks al een flink bedrag aan stroom.

Om de oplopende kosten voor elektriciteit verder te drukken, begint Stadshart Woerden ook een zogeheten deur-dicht-actie. Alle winkeliers krijgen een bordje waarop staat dat ze de deuren dicht houden vanwege de hoge stookkosten. Strien: ,,De bordjes komen te hangen bij de ingang. Dat de deuren dicht zijn, wil dan niet zeggen dat de bezoekers niet welkom zijn.”

De sfeerlampjes worden in de week na de Koeiemart (26 oktober) opgehangen en blijven daar tot begin januari hangen, aldus Strien. Ook de energiezuinige actie van de winkeliers om hun deuren zo veel mogelijk dicht te houden, gaat na de Koeiemart van start.

Quote Eerst kostte het twee maanden laten branden van ledlampjes voor twee maanden gemiddel vijfhon­derd euro, nu wordt dat duizend euro. Maar dat is lang niet zoveel als de stijging voor bijvoor­beeld bakkers en slagers, voor wie de energie­prij­zen over de kop gaan Peter Homan, Eigenaar elektrotechnisch bedrijf

Mijdrecht

In Mijdrecht zullen de bezoekers van het centrum weinig merken van de energiecrisis. Op de sfeerverlichting wordt niet bezuinigd. En net als in Woerden wordt hier rond de komende feestdagen ook een ijsbaan neergezet. ,,Het scheelt al dat bij ons de lampjes niet dag en nacht branden”, aldus een bestuurslid van de winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp.

Hij is blij dat na twee jaar de winkeliers het centrum van Mijdrecht voor de bezoekers weer zo gezellig mogelijk kunnen maken. Ook in Mijdrecht bestaat de feestverlichting, die begin november wordt opgehangen, uit ledlampen.

Kritischer

De energiekosten zullen dit jaar misschien wel hoger zijn, maar zijn wel te overzien, verwacht Peter Homan, van het gelijknamige bedrijf in sfeerverlichting uit Mijdrecht. ,,Waar het laten branden van ledlampjes voor twee maanden eerst gemiddeld ongeveer vijfhonderd euro kostte, wordt dat nu misschien duizend. Maar dat is lang niet zoveel als de stijging voor bijvoorbeeld bakkers en slagers, voor wie de energieprijzen over de kop gaan.”

Hij merkt dat bedrijven kritischer zijn en dus vragen om de lampjes korter te laten branden. Tegelijkertijd wordt er wel meer besteld. ,,We zien een serieuze groei van 20 tot 25 procent van het aantal aanvragen ten opzichte van vorig jaar. Mensen zijn blij dat ze weer naar winkels mogen, ze hebben de beleving in winkelcentra gemist. De pepernoten, de geur van het gebraden kippetje bij de slager.”

Homan vervolgt: ,,Jaren geleden hebben we al bedacht dat het handig is als we de verlichting op afstand uit kunnen zetten. Zodat het licht niet de hele nacht brandt.”

