Tosca wint maar liefst drie Gouden Kalveren met verfilming boek: ‘Zó verdiend’

Het winnen van drie Gouden Kalveren is natuurlijk al een prestatie an sich, maar Knor, zoals de verfilming van het boek heet, is ook nog eens de allereerste animatiefilm ooit, die zo'n gouden kalf wint. ,,Dat is natuurlijk waanzinnig”, laat Menten weten.

Knor was van te voren in maar liefst vijf categorieën genomineerd en won uiteindelijk in de categorieën beste film, beste regie en beste production design, waarvan de laatste twee op persoonlijke titel werden toegekend aan regisseur Mascha Halberstad. ,,Ik vind dat de makers van de film het ontzettend verdiend hebben. Het maken van deze film is natuurlijk zo’n bijzonder en ingewikkeld proces geweest”, aldus Menten.

De Woerdense doelt op het feit dat deze animatiefilm geen live-actionfilm was, maar een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen.

,,Er is door de productie acht jaar gewerkt aan deze film. Er zit zoveel liefde en geduld in. Daardoor had Knor natuurlijk ook wel de gunfactor”, laat Menten weten.

Zelf kon de schrijfster helaas niet bij de uitreiking van de prijzen zijn. ,,Ik heb een hernia, dus dat werd lastig. Maar ik heb wel vanaf het puntje van de bank thuis vol trots meegekeken”, vertelt Menten, die vindt dat de credits volledig naar de regie moeten gaan.

,,Zij hadden mijn boek echt niet beter op het witte doek kunnen zetten”, vindt de Woerdense. Een vervolg op Knor, ziet ze dan ook zeker zitten. ,,Als ik het einde van de film zag, zou ik daar nog wel een vervolg op kunnen schrijven. Dat lijkt me fantastisch.”

Volledig scherm Fragment uit de film Knor. © rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.