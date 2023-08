Leuk om te doen in Woerden: Tour de Terras in Stadshart Woerden

Nina (17) slaagde met allemaal negens en tienen: ‘Heb hard gewerkt en ben toe aan vakantie’

De zomervakantie is pas halverwege, maar Nina Schouten is voor de tweede keer weg. Na een examenreis met vriendinnen naar Zakynthos zit ze nu met haar ouders en zusje op Sardinië. ,,Ik heb hard gewerkt, zowel op school als in het restaurant, dus ik ben er echt aan toe.”