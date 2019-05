Tragisch ongeval in Waarder: kind van 2 jaar overlijdt

Scootmo­biel rijdt Woerdense sloot in, auto van hulpverle­ner ook

19:12 Een man is met zijn scootmobiel de in sloot gereden aan het Breeveld in Woerden. Zijn vader reed met zijn auto vlak bij hem, schoot meteen te hulp, maar vergat wel de handrem erop te zetten. Hierdoor gleed ook de auto in het water.