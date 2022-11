Trap in huis Zwanny éindelijk veilig na verplaatsing traplift naar andere kant

Na maanden wordt de traplift in de woning van Zwanny Smit in Mijdrecht eindelijk aan de spilzijde van de trap geplaatst. Die is dan veilig voor andere gebruikers. Ze lopen dan geen valrisico meer door aan de spil- of binnenzijde over de daar smalle traptreden op en neer te gaan.

De aanpassing in de woning is toegezegd door de gemeente, na herhaaldelijk aandacht voor het probleem in het programma Meldpunt van Omroep Max. De gemeente voegt er aan toe dat voortaan niet alle trapliften standaard aan de binnenkant of spilzijde van de trap worden geplaatst. Dat blijft een keuze van leverancier Otolift. Pas als er een klacht komt, kijkt de gemeente of verplaatsing nodig is. Voor Zwanny Smit in Mijdrecht is de aanpassing geregeld, meldt zowel Omroep Max als de gemeente De Ronde Venen.

Valpartijen

Otolift plaatste een traplift in opdracht van de gemeente. Plaatsing aan de muurzijde - waar veelal de trapleuning zich bevindt - is goedkoper en daarom wordt voor die optie gekozen. Voor de gebruiker van de traplift maakt het vermoedelijk weinig uit, maar wel voor de andere bewoners van het huis. Die moeten aan de spilzijde over de daar zeer smalle traptreden gaan, met valpartijen als gevolg. In de woning van Smit speelt nog mee dat als de traplift helemaal beneden staat, de voordeur niet open kan.

De Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw bevestigt het verhaal: door het weghalen van de trapleuning en het plaatsen van de lift aan de brede zijde van de trap, is de trap niet meer veilig.

Door de media-aandacht voor het probleem van Smit in de uitzendingen van het consumentenprogramma Meldpunt van Omroep Max en in AD Groene Hart is de gemeente poolshoogte gaan nemen bij het echtpaar Smit. Nu is een besluit genomen: de trap voldoet inderdaad niet aan de eisen van het Bouwbesluit, mede omdat er geen trapleuning meer is. Daarom moet de traplift naar de spilzijde worden verplaatst. ,,En dat gaat ook gebeuren’’, zegt een woordvoerster van de gemeente desgevraagd.

Reageren? Mail naar Mijdrecht@ad.nl

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.