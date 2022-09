Trappen! Door blijven trappen! Fietslessen niet alleen voor vluchtelingen, ook Nederlandse ouderen doen mee

Fietslessen voor volwassenen, klinkt dat je gek in de oren? Toch is er genoeg animo voor deze lessen. Regiogenoten, die vanuit het buitenland hier zijn komen wonen, proberen zo te leren fietsen. En ook ouderen die altijd hebben gefietst, krijgen een opfriscursus. We namen een kijkje in Mijdrecht.

,,Trappen! Trappen! Door blijven trappen!” roept coördinator en fietsdocent Liesbeth Boswijk op de parkeerplaats van voetbalvereniging Argon. ,,Veel deelnemers stoppen of vergeten te trappen, maar juist dan val je”, vertelt de medewerkster van stichting Tympaan-De Baat.

De fietsers beginnen allemaal op een stepje, om een gevoel te krijgen over hoe je in balans moet blijven. Vervolgens mogen ze gaan oefenen op een vouwfiets. ,,Deze zijn iets kleiner dan gewone fietsen, waardoor mensen minder hard kunnen vallen en makkelijker met hun voeten bij de grond kunnen”, legt Boswijk uit.

De 73-jarige Wilma Meijer oefent ook op een vouwfiets. De Mijdrechtse heeft net als iedere gemiddelde Nederlander haar hele leven gefietst, maar kampt sinds een aantal jaren met een evenwichtsstoornis, waardoor ze een aantal keren van haar fiets is gevallen. ,,Ik hoop dat ik via deze lessen weer het vertrouwen krijg om op te stappen”, vertelt ze, terwijl ze beetje bij beetje steeds meer meters maakt op haar vouwfiets.

Zelfverzekerd

,,Ik merk dat ik al een stuk rustiger op de fiets zit dan twee weken geleden”, vervolgt ze. ,,Over een paar weken hoop ik ook zelfverzekerd op de fiets te zitten in het verkeer. Nu vind ik het nog lastig om naar links en rechts te kijken en om mensen op een smal fietspad te passeren.”

Toen Liesbeth Boswijk twee jaar geleden startte met het geven van fietsles voor volwassenen, had zij vooral verwacht dat mensen uit het buitenland zich zouden aanmelden. ,,Dat is ook de grootste groep, maar ieder jaar hebben wij ook een paar mensen uit Nederland die om uiteenlopende, maar vaak medische, redenen het fietsen zijn verleerd. Nu hebben we Wilma die evenwichtsklachten heeft, maar we hebben ook mensen gehad die na hun hersenbloeding weer wilden leren fietsen.”

Uitstekende zaak

Dat deze Nederlandse ouderen deelnemen aan fietslessen, is volgens de Fietsersbond een goede zaak. ,,We zien vaak dat de motoriek van ouderen achteruit gaat. Daardoor zijn ze steeds vaker betrokken bij ongelukken”, vertelt Casper Langerak van de Fietsersbond provincie Utrecht.

Dat laatste is ook terug te zien in de cijfers. Het aantal enkelvoudige ongevallen onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg de afgelopen tien jaar met maar liefst 42 procent, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL. De toenemende populariteit van elektrische fietsen zou hier mogelijk een rol in kunnen spelen, maar harde conclusies kunnen hier nog niet uit worden getrokken.

Grote stappen vooruit

Terug naar Mijdrecht, waar duidelijk te zien is dat alle deelnemers in een uurtje met grote stappen vooruit zijn gegaan. Waar sommigen in het begin van de les nog geen meter zelfstandig vooruit kwamen op de tweewieler, rijden zij aan het einde zelfstandig over het gehele parkeerterrein. Dat zorgt voor een grote lach op de gezichten van alle leergierige fietsers.

Binnenkort hoopt Boswijk met enkele deelnemers te oefenen in het verkeer. ,,Het belangrijkste is daarbij dat mensen vooruit blijven kijken in plaats van naar beneden.” Haar hoop is dat zoveel mogelijk mensen na elf weken zelfstandig de weg op kunnen. En Wilma Meijer, die raadt de fietslessen aan iedereen met dezelfde klachten als zij aan. ,,Het helpt enorm om je balans weer terug te vinden.”

