Trefbal, maar dan nét even anders: op deze school gingen leerlingen elkaar te lijf met pijl en boog

Wie donderdagmiddag het schoolplein van de Hoflandschool passeerde, keek ongetwijfeld vreemd op. Veertien leerlingen rennen rond; gewapend met pijl en boog. Al hebben de pijlen een punt van schuim; een helm is noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. De teams schieten namelijk op elkaar. Wie geraakt wordt is af en moet wisselen met een van de leerlingen aan de kant.



Archery Tag heet het, ook wel gevechtsboogschieten genoemd. ,,Het is een sport die lijkt op trefbal’’, legt Wesley van Gurp uit. Hij is namens Team Sportservice bij de organisatie betrokken. ,,Deze sport komt uit Engeland en is helemaal hip op dit moment. Wij organiseren deze activiteit als open instuif, na schooltijd. En dat is een groot succes: vandaag zijn er bijna dertig leerlingen.’’