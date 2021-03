Tv-presentator Koert Westerman doet gooi naar zetel in de Tweede Kamer: ‘Regel belangrijke issues via een referendum’

Vertel eens iets over uzelf?

,,Ik ben presentator en commentator bij darten en voetbal. Ik ben geboren in Rotterdam, maar woon nu in Oudewater. Ik verbaasde mij al een lange tijd over het niveau van de lokale politiek, en vorig jaar heb ik besloten om een partij op te richten. ‘Wij zijn Oudewater’ heet het initiatief, daarmee wil ik een partij zijn die naar de mensen luistert. Ik kwam daarmee op de radar van Code Oranje, het bleek dat we best wat overeenkomsten hebben.”