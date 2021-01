Twee onthoofde schapen gevonden in Mijdrecht: ‘Dieren zijn ook helemaal uitgehold’

De dieren werden opgemerkt door een voorbijganger. Die is erg geschrokken en waarschuwde de politie. Agenten kwamen poolshoogte nemen en doen onderzoek. Al het vlees in de schapen bleek verdwenen te zijn. ,,De dieren zijn helemaal uitgehold, de ingewanden lagen in vuilniszakken in de sloot”, zegt Ellen van Praag van de dierenambulance De Ronde Venen Amstelland, die de politie helpt bij het onderzoek.

Mogelijk zijn de schapen uit een weiland gestolen, geslacht, en toen langs het weiland aan de Hoofdweg gedumpt. Omdat de dieren vaak beschikken over een oormerk dat traceerbaar is, zijn de schapen waarschijnlijk onthoofd. ,,Dat maakt het extra lastig om te achterhalen wat er is gebeurd, de eigenaar is zo niet te vinden. Hier kan de politie waarschijnlijk weinig mee”, zegt Van Praag.

Volgens de coördinator van de dierenambulance is de lugubere vondst er eentje die ‘zeker niet eerder in deze mate is voorgekomen’.

De gemeente heeft in samenwerking met de dierenambulance de dieren opgehaald.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.