Twee vrienden zwemmen van café in Noorden naar café in Woerden

Ter vergelijking: een zwemmarathon is 10 kilometer. Het is dan ook 7,5 tot acht uur dat de vrienden uit Utrecht en Woerden op zaterdag 7 september in het water liggen. ,,Met elke 20 minuten een korte stop om wat te drinken en te eten. En één iets langere stop om een bord pasta naar binnen te werken,’' vertellen Sil Smit en Jordi Fransen in ‘t Leeuwtje, waar zij morgen om 09.00 uur te water gaan.



Vanuit Noorden vaart een boot met vrienden van oud-Noordenaar Fransen mee. Een andere boot, met eten, drinken, vaseline, babyolie en gelletjes, vaart de hele tocht voor de jongens uit. ,,En vanuit Woerden varen twee boten met 25 mensen ons tegemoet. Als het allemaal volgens planning gaat, komen wij die boten rond half 2 tegen, ongeveer op de helft.‘’



De jongens geven toe dat het allemaal een beetje uit de hand gelopen is. ,,Vorig jaar zwommen we naar Harmelen, 6,5 kilometer. Dat ging goed, al had ik wel de hele week erna last van kloppende schouders'', vertelt Fransen.



,,We wilden het uitdagender maken. Toen kwamen we op de tocht die Woerdenaren afleggen als er ijs ligt. Op de schaats vanuit Woerden naar Noorden, teut worden bij 't Leeuwtje, en terug.''