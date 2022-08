Tweede editie drakenbootrace in teken van Woerdense Owen

Wat is 3 september in Woerden allemaal te zien?

Tussen 13.00 en 17.30 uur nemen maximaal 24 drakenboten het in de Singel onder de ritmische begeleiding van trommels tegen elkaar op. Een originele drakenboot is 12,5 meter lang en 1,15 meter breed. In elke boot zitten 8 peddelaars, een trommelaar plus stuurman. Een zwemdiploma is verplicht. Net als een minimumleeftijd van 12 jaar. Iedere boot vaart twee heats. De drie snelste boten vallen in de prijzen. De Drakenbootrace is een van de vele evenementen in het kader van het feestprogramma Woerden 650 jaar.

Wat houdt Friends4Owen in?

Friends4Owen is genoemd naar Owen Jordan uit Woerden. Bij dit jongetje werd in 2015 - toen hij 7 jaar was - hersenstamkanker ontdekt. Owen is zomer 2016 overleden. Onder de naam 'Friends4Owen’ zamelen zijn familie en vrienden sindsdien geld in voor Stichting Semmy. Deze zet zich in om de levensverwachting en overlevingskansen te vergroten van kinderen die getroffen zijn door deze zeer agressieve vorm van kanker. Het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht richt zich onder andere op dit onderzoek. Mensen kunnen het onderzoek naar hersenstamkanker ook steunen, door armbandjes van Friends4Owen te kopen. Dat kan op meerdere plaatsen in Woerden.

De eerste Drakenbootrace in Woerden was in 2019. Waar ging de opbrengst toen naar toe?

De opbrengst hiervan, 5000 euro, ging eveneens naar Friends4Owen. Dus ook stichting Semmy. De race was een groot succes en een spektakel. Toen namen 20 teams deel. Vandaar dat dit jaar weer voor hetzelfde goede doel is gekozen, aldus de lionsclub.

