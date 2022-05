Uitkijktoren op kinderboerderij blijft voorlopig gesloten: ‘Het is onveilig’

De houten toren is al geruime tijd met een hek afgesloten. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat die onveilig is, vertelt Mark Haagen van Buitenplaats Kameryck, dat sinds een paar jaar eigenaar is van de uitkijktoren. ,,Hij is instabiel geworden en moet gerenoveerd worden. Wanneer je op een verdieping staat, is er een kans dat je door het hout zakt. De toren is niet duurzaam gebouwd.”