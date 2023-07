Uitstel maar geen afstel: Woerden zet wegens personeelstekort (bouw)plannen in de ijskast

Buurt is tegen bos voor de deur: ‘Wij zijn straks ons uitzicht kwijt’

De buurt is tegen nieuw bos. Maar als het aan de provincie ligt, komt er tussen de Breudijk en Bijleveld in Harmelen een bosgebied met natuur. ,,In dit gebied hoort geen bos én wij zijn straks ons uitzicht kwijt”, zeggen omwonenden.