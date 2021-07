Uniek! Voor het eerst een kloppend hart ‘gerepareerd’ in St. Antonius Ziekenhuis

Veestapel moet krimpen, en dat raakt niet alleen de boeren: ‘Als ik jong was, zou ik hier weggaan en nooit meer terugkeren’

27 juli Help, de veestapel moet krimpen! Niet alleen de agrariërs vrezen voor hun toekomst: ook melkrijders, veeartsen en voerbedrijven maken zich zorgen. En dat is voelbaar in het Groene Hart. ,,Als ik jong was, zou ik hier weggaan en nooit meer terugkeren.”