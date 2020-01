Uur in de file door meerdere ongelukken op A12 tussen Gouda en Utrecht

Twee honden, zes katten en vergeet varken Bruno niet: ‘Bruno is net zo intelli­gent als een peuter’

19 januari Bruno heet het minivarken van het gezin van Nokkie Zalm in Nieuwe Wetering. Het is na Truffel (2011-2018) het tweede zwijntje dat meehobbelt met twee honden en zes katten in het huis.